В Госдуму внесен законопроект об обеспечении безопасности Крымского моста

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает обеспечение безопасности движения транспорта по мосту через Керченский пролив. Об этом сообщается в электронной базе данных.

Данная инициатива была выдвинута, чтобы исполнить недавнее поручение кабмина, который требует возложить на войска национальной гвардии России выполнение ключевых задач по обеспечению безопасности транспортной части моста, электросетевого энергомоста РФ - полуостров Крым, а также магистрального газопровода Краснодарский край - Крым.

Как уточняет ТАСС, сотрудники должны будут следить за порядком со стороны водного пространства, а также в районах, которые пока запрещены или опасны для плавания.