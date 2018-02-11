Белый дом поддержал Израиль в связи с инцидентом на границе Сирии

Белый дом США поддерживает Израиль в связи с инцидентом на границе Сирии. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. Подчеркивается, что Израиль — это «твердый союзник Соединенных Штатов».

Вашингтон поддерживает «его право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии».

Ранее сирийские средства ПВО сбили израильский истребитель F-16. Самолет рухнул в северной части Израиля, пилотам удалось катапультироваться, один из них был тяжело ранен. Позднее Израиль нанес удары по 12 целям в центральной части Сирии, в том числе по батареям ПВО.

Накануне российский лидер Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал воздержаться от действий, которые могут обострить ситуацию в Сирии.