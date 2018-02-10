В Киеве дали объяснение, почему Украина не стала воевать за Крым

Бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, который весной 2014 временно исполнял обязанности замглавы Администрации президента, рассказал, почему Киев не стал отстаивать полуостров силой.

Решение не вводить военное положение в Крыму было принято в связи с тем, что конституция Украины не предусматривает проведение выборов в такой ситуации. Политик подчеркнул, что со стороны Александра Турчинова, который занимал тогда пост и.о. президента, "был соблазн" пожертвовать выборами, сообщает РИА Новости.

Как сообщил Сенченко, в Крыму начинать войну без приказа не стали. Тогда Турчинов и Тенюх (в 2014 году исполнял обязанности главы Минобороны) по телефону потребовали открыть огонь, однако военные отказались выполнять приказ. По его словам, объяснений этому несколько: и факты предательства, и отсутствие готовности, и просто человеческий фактор, ведь воевать с людьми, с которыми дружишь много лет, — "всегда непросто".