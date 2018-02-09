Феномен Грудинина: страна изголодалась по нормальным людям в политике

Павел Грудинин выходит из-под контроля кремлёвских кукловодов. О будущем "клубничного короля" в интервью на канале Youtube рассуждает экономист и политолог Михаил Делягин.



"Павел Николаевич Грудинин - абсолютно вменяемый, абсолютно нормальный, рациональный человек. Я его близко не знаю, но много раз сталкивался с ним на разных телепередачах, и он производил самое приятное, самое прекрасное впечатление. Поверить себе, что такой человек может без постороннего вмешательства, давления участвовать в одном ток-шоу с Ксенией Анатольевной Собчак, я не могу. Я понимаю участие Жириновского, я понимаю участие Явлинского, я понимаю участие Ксении Анатольевны, но, что нормальный человек туда полезет, в это компанию, я не могу", - говорит Делягин.



По мнению политолога, страна изголодалась по нормальным людям, и выяснилось, что огромное количество россиян готовы голосовать за кого угодно, только не за эти обрыдлые физиономии с телеэкранов. И у товарища Грудинина, когда он просто только объявился, рейтинг оказался 7,6 процента, как у Жириновского. Между ними будет идти борьба за второе место, потому что это крайне важно и для КПРФ, и для Жириновского – это вопрос принципиальный, от которого неимоверно много зависит, а администрация президента смотрит и понимает, что товарищ Грудинин идёт слишком хорошо для новичка предвыборной гонки, считает Делягин. При этом политолог считает, что кандидат от КПРФ "не держит удар" и является удобной мишенью для журналистов.



