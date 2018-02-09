Собчак нелестно отозвалась о завтраке с Дональдом Трампом

Известная российская телеведущая Ксения Собчак весьма нелестно отозвалась о мероприятии, на котором присутствовал американский президент Дональд Трамп. Журналистка побывала на молитвенном завтраке.

Собчак подчеркнула, что она ушла через полчаса после начала мероприятия, поскольку оно показалось ей неинтересным и абсолютно бессмысленным, передает "Газета.Ru".

По словам телеведущей, на завтраке сидели люди, среди которых было много государственных деятелей. Изначально ей показалось, что это довольно хорошая площадка для общения, однако впоследствии выяснилось, что формат предусматривает лишь большое количество официальных речей, вследствие чего никто не может поговорить между собой, уточняет «Би-би-си».