Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом мирному процессу
8 февраля 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена присутствием США в Сирии. По мнению Захаровой, политика Соединенных Штатов в Сирии является большим вызовом для мира.
Захарова считает, что контролируемую США обширную зону вокруг базы в Эт-Танфе используют боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), чтобы укрываться от преследования правительственными силами и готовиться для новых атак. Представитель МИД также отметила в ходе брифинга, что состояние нестабильности в Сирии поддерживается во многом искусственно.