Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом мирному процессу

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена присутствием США в Сирии. По мнению Захаровой, политика Соединенных Штатов в Сирии является большим вызовом для мира. Минобороны выразило озабоченность наличием у боевиков ПЗРК

Захарова считает, что контролируемую США обширную зону вокруг базы в Эт-Танфе используют боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), чтобы укрываться от преследования правительственными силами и готовиться для новых атак. Представитель МИД также отметила в ходе брифинга, что состояние нестабильности в Сирии поддерживается во многом искусственно.