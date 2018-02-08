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Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом мирному процессу

8 февраля 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом мирному процессу
globallookpress.com

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена присутствием США в Сирии. По мнению Захаровой, политика Соединенных Штатов в Сирии является большим вызовом для мира.

Минобороны выразило озабоченность наличием у боевиков ПЗРК

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Захарова считает, что контролируемую США обширную зону вокруг базы в Эт-Танфе используют боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), чтобы укрываться от преследования правительственными силами и готовиться для новых атак. Представитель МИД также отметила в ходе брифинга, что состояние нестабильности в Сирии поддерживается во многом искусственно.

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Днем 6 февраля в здание Торгового представительства Российской Федерации в Дамаске в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен серьезный ущерб.

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Алиев считает, что азербайджанцы должны вернуться на свою землю, в Ереван

Алиев считает, что азербайджанцы должны вернуться на свою землю, в Ереван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители его страны должны стремиться вернуться на исторические земли, в числе которых он упомянул Ереван – столицу соседней Армении.

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В нижневартовской поликлинике мужчина умер, ожидая приема врача

В нижневартовской поликлинике мужчина умер, ожидая приема врача

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Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию об ударе по Сирии

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт прокомментировала удар коалиции под руководством США по правительственным силам Сирии. США находятся в постоянном контакте с Россией по предотвращению инцидентов в Сирии.

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Женщина упала под поезд столичного метро на зеленой ветке

Женщина упала под поезд столичного метро на зеленой ветке

Из-за инцидента с пассажиром на Замоскворецкой линии столичного метро на южном участке были увеличены интервалы движения составов, сообщает официальный аккаунт Московского метрополитена в твиттере.

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Постройневшая Алла Пугачева посетила кинопремьеру

Постройневшая Алла Пугачева посетила кинопремьеру

Минувшим вечером, 7 февраля, в Москве состоялась громкая премьера — режиссер Олег Трофим, продюсер Федор Бондарчук, актеры Александр Петров и Аглая Тарасова представили первым зрителям романтическую комедию «Лёд».

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Только для женщин будет открыт остров-курорт у берегов Финляндии

Только для женщин будет открыт остров-курорт у берегов Финляндии

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Газ был распылен на 34-м этаже здания ТРЦ "Гулливер" в Киеве, где находится украинское издание "Вести", сообщила в комментарии РИА Новости пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

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Ядерные державы перестанут клацать оружием

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Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом мирному процессу

Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом мирному процессу

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена присутствием США в Сирии. По мнению Захаровой, политика Соединенных Штатов в Сирии является большим вызовом для мира.

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Пять гранат РГД нашли в жилом доме в Дубне

Пять гранат РГД нашли в жилом доме в Дубне

Похожий на гранату предмет нашли в доме на Космической улице и сообщили об этом правоохранителям. РГД-5 относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

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Украинские пограничники заявили об обстреле с территории России

Украинские пограничники заявили об обстреле с территории России

Пресс-центр штаба АТО заявил, что украинские пограничники были якобы обстреляны из Ростовской области России. Отмечается, что никто не пострадал, а ответный огонь не открывался.

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Биатлонистка прокомментировала предложение о выплатах недопущенным спортсменам

Биатлонистка прокомментировала предложение о выплатах недопущенным спортсменам

Госдума приняла решение рассмотреть законопроект о денежных выплатах российским спортсменам, которым МОК необоснованно отказал в участии в Олимпийских играх. Предлагается выплачивать атлетам компенсацию в десятикратном размере.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Путин и Эрдоган достигли важной договоренности по Сирии

Путин и Эрдоган достигли важной договоренности по Сирии

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ВСУ приступили к грабежу населения Донбасса под видом «зачистки сепаратистов»

На контролируемой Киевом территории Попаснянского района Луганской области началась операция по отлову «сепаратистов». Под видом «зачистки» украинские военные грабят местное население, заявили власти ЛНР.

//Происшествия

Опубликовано видео последствий обстрела торгпредства РФ в Дамаске

Опубликовано видео последствий обстрела торгпредства РФ в Дамаске

Днем 6 февраля в здание Торгового представительства Российской Федерации в Дамаске в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен серьезный ущерб.

//Общество

ЦИК опубликовала данные о доходах Ксении Собчак

ЦИК опубликовала данные о доходах Ксении Собчак

Кандидат в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак за 6 лет, предшествующих году назначения выборов, заработала 403 миллиона 805 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте ЦИК России.

//Общество

Женский клуб планируют организовать в Госдуме

Женский клуб планируют организовать в Госдуме

Сегодня стало известно, что в Госдуме планируют организовать Женский клуб для членов всех фракций. Соответствующее распоряжение ранее отдал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

//В мире

Киев собрался загнать жителей Донбасса в фильтрационные лагеря

Киев собрался загнать жителей Донбасса в фильтрационные лагеря

На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали организовываться фильтрационные лагеря. Они предназначены для взрослых мужчин и женщин, вызвавших подозрение у военных. Об этом узнали российские СМИ.

//Криминал

Российский банкир задержан в Нидерландах

Российский банкир задержан в Нидерландах

В Нидерландах по делу о мошенничестве на 570 млн рублей задержали экс-руководителя одной из российских «кредитных организаций», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

//Здоровье

Диетологи рассказали о блинах на Масленицу

Диетологи рассказали о блинах на Масленицу

Московские диетологи поделились рекомендациями к предстоящей Масленице, которая буде длиться неделю с 12 по 18 февраля. Специалисты рассказали, сколько можно съесть блинов без опасений за фигуру.

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Сергей Лазарев рассказал, куда тратит свои кровно заработанные деньги

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Новый виток развития Арктики изменит экономику страны

Новый виток развития Арктики изменит экономику страны

Россия на пороге новой волны масштабного освоения Арктики. Постоянно увеличивающиеся потребности мировой экономики в энергетических ресурсах обусловливает растущий интерес к ресурсному потенциалу данного региона.

//Метеоновости

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы

С начала наступления зимы в московской области не было таких морозов, как в прошедшую ночь. Температура в области опустилась до минус 25,6 градусов, а в самой столице в среднем до минус 20 градусов.

//В мире

Алиев считает, что азербайджанцы должны вернуться на свою землю, в Ереван

Алиев считает, что азербайджанцы должны вернуться на свою землю, в Ереван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что жители его страны должны стремиться вернуться на исторические земли, в числе которых он упомянул Ереван – столицу соседней Армении.

//Общество

Поклонская сообщила, когда произойдет захоронение Ленина

Поклонская сообщила, когда произойдет захоронение Ленина

Решение по захоронению тела Владимира Ленина будет принято, но это произойдет лишь тогда, когда люди будут готовы, заявила Наталья Поклонская, отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение по телу Ленина.

//Шоу-бизнес

Анфиса Чехова опубликовала фотосессию из бани

Анфиса Чехова опубликовала фотосессию из бани

Фотоснимок из бани, который появился на странице в соцресурсе Анфисы Чеховой, поразил всех своей откровенностью. Хотя часть кадров все же модератор убрал из-за слишком яркой сексуальности.

//Наука

NASA зафиксировало на Солнце самую мощную вспышку за последние месяцы

NASA зафиксировало на Солнце самую мощную вспышку за последние месяцы

Космический аппарат американского агентства NASA зарегистрировал первую серию заметных вспышек на Солнце, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического Института им. П.Н. Лебедева (ФИАН).

//Происшествия

В нижневартовской поликлинике мужчина умер, ожидая приема врача

В нижневартовской поликлинике мужчина умер, ожидая приема врача

Следственный комитет Югры разбирается в обстоятельствах трагической гибели молодого мужчины. 32-летний житель Нижневартовска скончался в городской поликлинике, ожидая приема врача.

//Новости Гнездо.ру

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//Политика

Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию об ударе по Сирии

Пентагон заявил, что заранее уведомил Россию об ударе по Сирии

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт прокомментировала удар коалиции под руководством США по правительственным силам Сирии. США находятся в постоянном контакте с Россией по предотвращению инцидентов в Сирии.

//Происшествия

Женщина упала под поезд столичного метро на зеленой ветке

Женщина упала под поезд столичного метро на зеленой ветке

Из-за инцидента с пассажиром на Замоскворецкой линии столичного метро на южном участке были увеличены интервалы движения составов, сообщает официальный аккаунт Московского метрополитена в твиттере.

//Шоу-бизнес

Постройневшая Алла Пугачева посетила кинопремьеру

Постройневшая Алла Пугачева посетила кинопремьеру

Минувшим вечером, 7 февраля, в Москве состоялась громкая премьера — режиссер Олег Трофим, продюсер Федор Бондарчук, актеры Александр Петров и Аглая Тарасова представили первым зрителям романтическую комедию «Лёд».

//В мире

Только для женщин будет открыт остров-курорт у берегов Финляндии

Только для женщин будет открыт остров-курорт у берегов Финляндии

Остров, открытый для посещения исключительно женщинам, планируют создать возле берегов Финляндии. Уже сейчас на него можно заказать билеты. Но открыт он будет не раньше июля 2018 года.

//Происшествия

В здании редакции киевских "Вестей" распылили неизвестный газ

В здании редакции киевских "Вестей" распылили неизвестный газ

Газ был распылен на 34-м этаже здания ТРЦ "Гулливер" в Киеве, где находится украинское издание "Вести", сообщила в комментарии РИА Новости пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага.

//В мире

Ядерные державы перестанут клацать оружием

Ядерные державы перестанут клацать оружием

Американцы уверяют, что «отразят любую атаку с применением неядерного стратегического оружия». Однако, как считают российские военные аналитики, потенциал американской ПВО явно недостаточен.

//Общество

Большинство россиян делятся своими паролями с близкими

Большинство россиян делятся своими паролями с близкими

Больше половины опрошенных россиян делятся с близкими паролями к цифровым устройствам. При этом 79% респондентов считают, что у людей в паре должно быть личное пространство, в том числе онлайн.

//Экономика

У России снова огромные государственные долги

У России снова огромные государственные долги

К началу 2018 г. внешние госзаймы России подросли до 51,17 миллиарда. Государственных внутренних займов в рублях накрутилось ни много ни мало 9,137 триллиона.

//Политика

Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом мирному процессу

Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом мирному процессу

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена присутствием США в Сирии. По мнению Захаровой, политика Соединенных Штатов в Сирии является большим вызовом для мира.

//Экономика

Кто тормозит строительство российских самолётов для гражданской авиации?

Кто тормозит строительство российских самолётов для гражданской авиации?

На международном рынке производителей гражданских авиалайнеров России принадлежит один процент. Современных отечественных самолётов даже в российских авиакомпаниях всего около трёх процентов.

//Непознанное

Уфолог уверен: в небе над США смогли заснять сразу три НЛО

Уфолог уверен: в небе над США смогли заснять сразу три НЛО

Американский уфолог получил несколько снимков от очевидца из города Окала, штат Флорида. Фотографии сделала местная жительница по имени Маура, которая любит часто наблюдать за небом.

//Экономика

В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

В Государственную думу РФ внесли очередной законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Авторами инициативы являются депутаты от "Справедливой России".

//Политика

Президент Путин признался, что не пользуется смартфоном

Президент Путин признался, что не пользуется смартфоном

Сегодня в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию Путин сообщил, что у него нет смартфона. Российский лидер так же отметил, что сейчас в мире происходят масштабные технологические перемены.

//Расследования

Пять гранат РГД нашли в жилом доме в Дубне

Пять гранат РГД нашли в жилом доме в Дубне

Похожий на гранату предмет нашли в доме на Космической улице и сообщили об этом правоохранителям. РГД-5 относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

//Политика

Украинские пограничники заявили об обстреле с территории России

Украинские пограничники заявили об обстреле с территории России

Пресс-центр штаба АТО заявил, что украинские пограничники были якобы обстреляны из Ростовской области России. Отмечается, что никто не пострадал, а ответный огонь не открывался.

//Общество

Биатлонистка прокомментировала предложение о выплатах недопущенным спортсменам

Биатлонистка прокомментировала предложение о выплатах недопущенным спортсменам

Госдума приняла решение рассмотреть законопроект о денежных выплатах российским спортсменам, которым МОК необоснованно отказал в участии в Олимпийских играх. Предлагается выплачивать атлетам компенсацию в десятикратном размере.

//Авторы АН

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