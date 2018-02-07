Три новых кандидата в Президенты России были зарегистрированы ЦИКом

Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о регистрации новых кандидатов в президенты РФ, пишет НСН со ссылкой на «Интерфакс». В их число вошли лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Сергей Бабурин, выдвинутый партией «Российский общенародный союз».

Оба первых кандидата лично присутствовали на заседании и уже получили удостоверения.

Напомним, что 6 февраля ЦИК зарегистрировала первым кандидатом на выборах главы государства действующего президента РФ Владимира Путина.