В Крым прибыли немецкие депутаты

В столицу Республики Крым - Симферополь прибыли депутаты земельных парламентов Германии. Основная цель визита немецких парламентариев – обсуждение снятия международных санкций с России.

Политические круги в Германии не оказывали давления на депутатов в связи с их поездкой на полуостров. Как заявили депутаты от партии "Альтернатива для Германии", угрозы Украины запретить им въезд в страну их не беспокоят, а в Крым они планируют приезжать и в будущем.

Депутаты пробудут на полуострове до 9 февраля, посетят крупнейшие города, пообщаются с жителями и властями.