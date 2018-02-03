Сирийская оппозиция заявила о сбитом Су-25, опубликовано видео падения

Сирийская вооруженная оппозиция выступила в субботу с утверждением о том, что сбила в районе города Идлиб военный самолет. Об этом первым сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Самолет был сбит при помощи ПЗРК. Боевиками в YouTube было опубликовано видео падения самолета. У боевого самолёта ВКС России горит правый двигатель. Боевики с земли расстреливали спускающегося на парашюте пилота, который катапультировался из самолета. По одним данным, пилот российского штурмовика убит, по другим - попал в плен.