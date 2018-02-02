Пентагон обвиняет Россию в попытках подорвать сплоченность НАТО

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в том, что она якобы пытается «подорвать сплоченность НАТО». Такую точку зрения Мэттис высказал в ходе встречи с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

«Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности в то время, как Россия пытается подорвать и ослабить сплочённость и возможности НАТО», — приводит его слова РИА Новости.

Известно также, что стороны обсудили национальную оборонную стратегию США, в том числе и вопросы международной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Также стороны обсудили приоритеты предстоящей встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.