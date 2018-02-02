Госдеп объяснил, как Нарышкин оказался в США

США могут приостанавливать действие визовых санкций, если речь идёт о национальных интересах. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, комментируя визит в Вашингтон Сергея Нарышкина. Таинственный визит Нарышкина в США переполошил американских демократов

"Не секрет, что, несмотря на множество разногласий с правительством России, у нас также есть области, в которых мы должны работать вместе. И одна из них — это борьба с терроризмом и ИГ*", — пояснила Науэрт на брифинге. Так она ответила на вопрос о том, как главе Службы внешней разведки России (СВР) Сергею Нарышкину удалось встретиться в Вашингтоне с главой ЦРУ Майком Помпео. Нарышкин находится под санкциями с 2014 года.

В Кремле не стали комментировать сообщения о консультациях российских и американских спецслужб.

*ИГ - террористическая группировка, запрещенная в России.