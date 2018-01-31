Владимир Михайлов: назначенное время выборов не в пользу самовыдвиженцев

Водитель, слесарь, газоэлектросварщик, политик, депутат, изобретатель и кандидат в президенты – Владимир Михайлов, разносторонний человек, который попробовал себя во многих специальностях. На прошедшей пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» кандидат рассказал о том, почему ему не удалось собрать 300 тыс. подписей, насколько тяжело провести собрание избирателей в родном городе, как время года влияет на малоизвестных кандидатов и почему быть самовыдвиженцем настолько тяжело.

Владимир Михайлов – кандидат в президенты и самовыдвиженец, уроженец Костромы, не смотря на обилие различных статусов (политик, депутат, предприниматель), любит больше называть себя изобретателем. Он говорит, что понимает, что стать президентом кандидату, которого почти никто не знает, практически невозможно, но своими действиями стремится привлечь внимание общественности к важным, на его взгляд, темам.

Михайлов отметил, что на данный момент удалось собрать всего 100 тыс. подписей, поэтому достижение необходимого показателя в 300 тыс. к концу дня является уже невыполнимой задачей. Не смотря на это, такие цифры достигнуты всего за две недели после того, как были получены первые подписные листы и агитационные материалы.

На то, что полноценная работа по сбору подписей началась лишь 16 января, повлияли многочисленные факторы. При этом сам кандидат в президенты считает: «Поставленные сейчас даты и время влияют на самовыдвиженцев. Собрать 300 тысяч подписей практически невыполнимая задача. Зимой, когда в большей части нашей страны суровые погодные условия и новогодние праздники проводить такого масштаба события просто недопустимо».

В начале предвыборной компании Владимира Михайлова не все складывалось гладко. Повлияло то, что собрания инициативной группы пришлось переносить из-за позднего объявления Совета Федерации о назначении выборов Президента. Затем в пригодных в Костроме помещениях (их всего три) начались новогодние елки. Это повлияло на место проведения собрания. По сложившимся обстоятельствам пришлось арендовать склад, куда привозили людей, подписи которых проверял нотариус в течении 16 часов. «Что это за процедура? Это же невыполнимая задача!», - посетовал Владимир Михайлов.

Помимо заверенных подписей, необходимо было передать документы в ЦИК. И там все было не так просто. Не смотря на ошибки в документах, в комиссии их приняли, но уведомить о нарушении в документации не соизволили, поэтому 29 декабря было отказано в регистрации финансового уполномоченного. Лишь только 2 января, после прохождения всевозможных комиссий, банков и других инстанций, удалось сдать все необходимые документы.

Кандидат рассказывает, что после всех прошедших процедур и заверенных документов пришлось столкнуться с проблемой печати материалов, так как в то время у всех издательств были каникулы. Никто не отвечал на звонки и письма, поэтому активная работа по подготовке материалов началась только 9 января, а все необходимые материалы получены лишь к 15 числу.

Сложности заключались в местах, предоставляемых для распространения агитационных материалов. Вместо запрашиваемых площадок, где за день проходит много людей, назначались малолюдные и отдаленные участки. При этом на запрос, почему выдается именно такое место, был получен неоднозначный ответ: «Ведь летом же там народу много!»

Стоит упомянуть и о том, что эфирное время также распределено крайне неравномерно. Согласно полученному анализу, более 47% времени отдается действующему президенту Владимиру Путину, в то время как другие кандидаты не набирают даже 1%. Владимир Михайлов заметил, что такая ситуация вызывает кризис идей и проблему поиска новых лидеров.

Отвечая на вопрос «Аргументов недели», каково это, быть одним из двух самовыдвиженцев и насколько сложна процедура самовыдвижения, Михайлов ответил, что для него выигрышна та позиция, когда его сравнивают с самовыдвиженцем и действующим президентом Владимиром Путиным. «Что же касается процедуры самовыдвижения, то это действительно очень сложно. Не смотря на многие трудности мы все же пошли и стали делать свое дело – сказал Владимир Михайлов – При этом действующую сейчас процедуру может пройти, и не сочтите это за хвастовство, либо изобретатель либо действующий президент»

Владимир Михайлов считает, что большинство граждан хотят жить в хорошей стране, где промышленность развивается, качество жизни растет и по многим показателям будет сближение с ведущими странами мира. При этом кандидат уверен, что может это сделать. Чтобы начать догонять, нужно начать двигаться и неважно, какая это отрасль. Журналисты пусть делают лучшую журналистику, медики добиваются успехов в медицине, дорожные службы строят качественные дороги и дальше по списку. Это осуществимо, если каждый захочет жить в лучшей стране.

Стоит отметить, что кандидат в президенты Владимир Михайлов ставит высокие цели в своей предвыборной программе: социальная защита и безопасность граждан, защита прав и свобод, сильная армия с оборонительной доктриной, повышение уровня экологии и дружественные отношения с государствами и мировыми лидерами.