Глава ЦРУ знает, о чем думает Путин, когда просыпается по утрам

Как заявил глава Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео, президент России Владимир Путин намерен вернуть былое величие России, и Вашингтон намерен противостоять этому всеми возможными способами.

По словам Помпео, с такими мыслями Владимир Путин просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание. По мнению директора ЦРУ, президент Путин «продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск СССР», передает «Свободная пресса».

Кроме того, Помпео заявил, что США «должны давать отпор русским, где бы мы их ни находили», причем как-либо комментировать последний тезис он не стал.