Вице-спикер Госдумы ответил на вопрос о российских войсках в Донбассе

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой ответил на вопрос иностранных журналистов о российских войсках на востоке Украины. Данная тема была поднята в ходе разговора депутата с представителями прессы перед началом заседания в ПАСЕ.

Толстой отметил, что утверждения Киева об «агрессии» Москвы являются вымыслом, пишет «Русская весна». По словам парламентария, если бы российская армия появилась на территории Украины, эта страна вошла бы в состав РФ.

Весной 2014 года в Донбассе начались боевые действия между сторонниками независимости региона и украинскими силовиками. Ранее на этой неделе в ОБСЕ перечислили признаки скорого возобновления полномасштабной войны в зоне конфликта.