Пушков предложил Украине платить взносы РФ в Совет Европы

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов, предложил поручить это Украине.

"В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина", — написал Пушков в Twitter. Политик также отметил, что представитель Украины при Совете Европы признал: на продолжении санкций ПАСЕ против России настаивают лишь "немногочисленные голоса". По мнению Пушкова, в итоге от санкций и попыток изоляции России откажутся, и "Киев проиграет свою партию".

Выплата взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) является юридическим обязательством всех стран — участниц организации, и Россия наравне со всеми обязана уплатить свою долю до февраля. Так заявил на открытии январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд. Он отметил, что таков финансовый регламент СЕ и он ожидает, что РФ выполнит свои обязанности.

Украина в 2017 году пригрозила, что покинет ПАСЕ в случае возвращения в Ассамблею представителей России.