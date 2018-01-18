Бывший охранник Януковича поведал подробности его бегства в Россию

Стали известны подробности бегства экс‐президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году. Военнослужащий Управления государственной охраны (УГО) Виктор Резниченко дал показания в Оболонском суде Киева.

Адвокат Януковича заявил, что эти показания подтверждают позицию его клиента.

Резниченко сообщил, что до вечера 21 февраля президент Украины находился на своем рабочем месте в Киеве, а затем в своей резиденции в Межигорье, после чего вылетел в Харьков. Утром 22 февраля сотрудники УГО из Киева приехали в харьковскую резиденцию президента, который в тот же день после обеда поехал в аэропорт Харькова. Там его, по словам свидетеля, уже ждали два вертолета. В один из них сел сам экс-президент с несколькими охранниками, в другой — начальник службы безопасности президента Константин Кобзарь, свидетель и еще несколько сотрудников УГО. Примерно через час после взлета пассажирам сообщили, что диспетчер авиадвижения по команде Александра Турчинова потребовал возвращения вертолетов в Харьков. Вместо этого вертолеты совершили посадку в Донецке.

Там Янукович и его охранники сели в самолеты типа Falcon, однако не успели вылететь: представители государственной пограничной службы заявили, что вылет запрещен, потому что не оформлены соответствующие документы. После этого президента пересадили в машину и перевезли в особняк в Донецке, где он провел встречу с олигархом Ринатом Ахметовым.

Позднее Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма. В какое-то время кортеж остановился у края поля в Запорожье. После сигнала фарами там приземлились три вертолета. На их бортах были изображены красные звезды, на пилотах – военная форма, но без шевронов. "Я думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", – сказал Ризниченко. По прибытии в Крым их пути с Януковичем разошлись.

Как сообщил бывший охранник, ему неизвестно ни об одном факте покушения на Януковича во время выезда с Украины в 2014 году.

Адвокат Януковича отметил, что уже третий сотрудник УГО подтвердил, что 22 и 23 февраля 2014 года президент Виктор Янукович был на Украине, тогда, когда в парламенте голосовали о его "самоустранении".