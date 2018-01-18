Планы Павла Грудинина на передел собственности в стране

Кандидат в президенты России Павел Грудинин озвучивает свою экономическую и политическую программу, в которой, возможно, найдётся место и переделу собственности.



По мнению Грудинина, за последние 25 лет появилось сословное общество. Это большое количество богатых и очень большое количество бедных. Теперь надо понять причину. "Эти богатые ничего не придумали. Ну нет у нас таких Биллов Гейтсов или Илонов Масков, которые добились чегото своими мозгами. Есть другие, которые сели на сырьё, принадлежащее, по Конституции, народу, и на этом делают деньги. Вы же понимаете, что они разбогатели неправильным путём. Вначале Чубайс что-то там кому-то раздал, потом это всё переделили. В результате появилась небольшая кучка богатых, которых, как вы говорите, нужно раскулачить. Откуда появились эти с яхтами, с сумасшедшими квартирами, особняками за рубежом? Их что, нужно оставить в покое, что ли?



Надо изменить само отношение к ворам. Власти в том числе. Если человек каким-то образом неправедным путём обналичил и увёз деньги из страны, то он должен пострадать здесь, и деньги должны быть возвращены сюда". Грудинин считает американский мораторий зарубежных счетов и активов российских миллиардеров очередным ограблением, а не борьбой с коррупцией. - Ну, говорят они: «Слушайте, мы немножко тут пограбим ваших бандитов, потому что это бандиты. Они не могут доказать, откуда деньги взялись». Один бандит ограбил другого. Подумаешь! Тому, кого ограбил ограбленный бандит, всё равно ни копейки не достанется".



