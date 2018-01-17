Штаб Путина на Южном Урале возглавят несколько человек

Сегодня, 17 января, в столице Южного Урала был открыт штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Его разместили в здании Гипромеза на проспекте Ленина, прямо в центре города. Его возглавят сразу четыре человека.

Итак, руководителями штаба путина на Южном Урале стали главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и одновременно сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Лукин, Совета Межрегионального отделения Общества «Знание» и глава регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.

Кроме того, штабом будут руководить также доктор физико-математических наук и академик РАН Георгий Рыкованов и бывший спецназовец, а ныне председатель общероссийского общественного движения в регионе «Поисковое движение России» Антон Шарпилов.