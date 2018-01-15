На Южном Урале открыты 12 пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина

По всей России в минувшее воскресенье, 14 января, прошел единый день для сбора подписей за кандидата в президенты Владимира Путина. Напомним, что он выдвинулся самостоятельно, и не будет представлять какую-либо партию на выборах 18 марта 2018 года. В рамках единого дня на сотни площадок в 85 регионах России пришли поддержать своего кандидата более 200 тысяч россиян.

На Южном Урале для этого были предоставлены 12 пунктов в пяти крупных городах: в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Копейске. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам дня отметил, что отдать свои голоса приходили как люди старшего возраста, так и молодежь.

Немаловажно, что путин уже набрал 300 тысяч голосов, которые ему необходимы для регистрации в качестве самовыдвиженца. На самом деле он почти двукратно увеличил эту цифру. однако пункты приема подписей закрыты не будут, чтобы все желающие могли проявить инициативу и поддержать своего кандидата.

В Челябинской области кандидата поддержали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш с супругой Светланой, а также его замы Анатолий Брагин, Александр Журавлев, Константин Захаров, Александр Мотовилов. Кроме того, из первых лиц отдали свои подписи депутат Челябинской гордумы Дмитрий Холод и глава Челябинского МКС Станислав Мошаров.

Для того, чтобы поддержать Владимира Путина, нужно придти на пункт приема подписей с паспортом и быть старше 18 лет.