В воскресенье во всех субъектах РФ были открыты сотни площадок общественных приемных партии "Единая Россия" для сбора подписей в поддержку действующего президента страны Владимира Путина на выборах.

Ранее активисты обратились к руководству партии с просьбой о предоставлении помещений для того, чтобы граждане могли отдать свои голоса. В пресс-службе центрального исполкома единороссов уточнили, что сегодня приемные функционируют с 9 утра до 7 вечера.

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на председателя комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан Галину Карелову, россияне знают о том, что в приемные всегда можно обратиться со своими проблемами или пожеланиями, а 14 января люди смогут там же поставить свою подпись, чтобы поддержать Путина.

Подчеркивается, что "Единая Россия" не занимается сбором подписей или агитацией, а лишь предоставляет для этого площадки.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что идет на выборы, которые состоятся в стране 18 марта текущего года, в качестве самовыдвиженца. Чтобы быть зарегистрированным как кандидат, политику необходимо набрать 300 тысяч подписей россиян. По состоянию на 12 января удалось собрать уже около 500 тысяч.