Украина не пустила в страну полторы тысячи иностранцев из-за посещения Крыма

Государственная пограничная служба Украины рассказала, скольким иностранцам было отказано во въезде в страну в 2017 году из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В минувшем году около 1500 иностранным гражданам отказали во въезде на Украину из-за посещения Крымского полуострова. В их числе - более сотни артистов.

По данным Госпогранслужбы, уже с начала 2018 года были выявлены более 30 человек, ездивших на полуостров, что нарушает украинское законодательство.

Смотрите также: Луна – отправная точка миссии к Марсу