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Украина не пустила в страну полторы тысячи иностранцев из-за посещения Крыма

13 января 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Украина не пустила в страну полторы тысячи иностранцев из-за посещения Крыма
pixabay.com

Государственная пограничная служба Украины рассказала, скольким иностранцам было отказано во въезде в страну в 2017 году из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В минувшем году около 1500 иностранным гражданам отказали во въезде на Украину из-за посещения Крымского полуострова. В их числе - более сотни артистов.

По данным Госпогранслужбы, уже с начала 2018 года были выявлены более 30 человек, ездивших на полуостров, что нарушает украинское законодательство.

 

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Опубликовано видео с кораблями ВМС Украины в Крыму

Опубликовано видео с кораблями ВМС Украины, остающимися в Крыму. Судя по ролику, морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подлодка «Запорожье» и спасательное судно «Кременец» обшарпаны, на корпусах ржавчина

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