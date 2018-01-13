В 2019 году народ Украины может выйти на новый «майдан», если президент Петр Порошенко не выполнит своих обещаний относительно борьбы с коррупцией А между тем у Порошенко на выполнение своего обещания не так много времени.

«Антикоррупционный суд должен заработать для вынесения решения и осуждения, по меньшей мере, трех громких дел, возбужденных Национальным антикоррупционным бюро Украины до весенних выборов 2019 года», — приводит РИА «Новости» слова старшего научного сотрудника исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне Дайан Фрэнсис. Другие реформы также должны быть завершены в начале этого года, если этого на произойдет, то Украину ждет еще одна волна уличных протестов. И это движение в преддверии выборов может получить «массовую международную поддержку», считает американский аналитик.

Напомним, ранее глава государства внес законопроект о создании в стране Высшего антикоррупционного суда на рассмотрение Верховной рады.

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