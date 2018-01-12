В Кремле заявили, что санкции США не останутся без ответа

В пятницу, 12 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление. По его словам, санкции Соединенных Штатов Америки в отношении России будут иметь адекватный ответ.

Песков подчеркнул, что российские власти непременно отреагируют и сделают это таким образом, который будет максимально отвечать интересам страны, передает сегодня портал "Газета.Ru". Отмечается, что решение об ответе на ограничения будет принимать лично президент РФ.



Пресс-секретарь российского лидера также заметил сегодня, что в СМИ появился санкционный список, якобы представленный Госдепартаментом, однако он не является подлинным, отмечает РИА "Новости".