Путин: России известны организаторы атаки на российскую базу в Сирии

Владимир Путин назвал атаку беспилотниками на российские военные объекты в Сирии провокацией, которая направлена на подрыв отношений Москвы с ее партнерами, в частности, с Турцией и с Ираном. В атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружен "украинский след"

По словам Путина, турецкие военные, как и турецкое руководство, не имеют отношения к инциденту с попыткой атаки дронов на военные объекты России в Сирии. Президент сказал, что России известно о том, кто совершил «провокацию», и отметил, что Турция ни при чем, сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам российского лидера, попытки атаки на российские базы в САР были тщательно спланированы, а высокотехнологичные беспилотные аппараты - намеренно закамуфлированы под кустарное производство.

Сегодня Владимир Путин встречается с руководителями отечественных СМИ и информагентств.