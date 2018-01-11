Крымчанам могут упростить процедуру получения гражданства России

Крымчанам, которые покинули Крым до 2014 года, могут упростить процедуру получения гражданства Российской Федерации. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил упростить процедуру получения российского гражданства для крымчан и рассказал, что этот вопрос сейчас обсуждается.

Сенатор отметил, что крымчане могли выехать не только на Украину, но и в другие страны мира. По его мнению, для такой категории лиц, которые возвратились в Крым, должна быть упрощенная процедура получения российского гражданства, - передает радиостанция "Спутник в Крыму".

Цеков считает, украинцами нужно отменить одно из условий получения российского паспорта – сдачу экзамена по русскому языку.