Эксперт прокомментировал приобретение российскими олигархами паспортов Мальты

Политолог Сергей Марков прокомментировал распространенную в СМИ новость о том, что сотни российских бизнесменов оформляют паспорта граждан Мальты, оформляют мальтийское гражданство для себя и членов своих семей.

По словам эксперта, получение второго гражданства не является в России преступлением. Но, как подчеркнул Марков, Мальта является членом Европейского союза, который, совместно с США, ведет гибридную войну против России.

Политолог отметил, что настоящей целью Запада является свержение президента РФ Владимира Путина и установление в России колониального режима по типу украинского.

"На деле это означает: фигуранты списка, которые получили мальтийское гражданство, в этой войне выбрали сторону Запада", - сказал политолог в интервью изданию "Свободная пресса".

По его мнению, в критической ситуации они стопроцентно сделают все возможное, чтобы помочь западным авторам совершить государственный переворот в России.