Совфед: США продолжают вмешиваться во внутренние дела России

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сделал в среду важное заявление. По мнению политика, США до сих пор проводят политику двойных стандартов.

Джабаров отметил, что РФ следует всегда открыто сообщать о случаях вмешательства Америки во внутренние дела страны, а также в избирательный процесс во всем мире, передает РИА "Новости". Он также полагает, что Штаты и дальше будут вести себя подобным образом.

Более того, замглавы международного комитета Совфеда убежден, что ближе к выборам в России в 2018 году давление со стороны Вашингтона будет становиться только сильнее и стране следует быть готовой к этому.