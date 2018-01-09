Глава ЦИК Памфилова призвала ЕС не вмешиваться в выборы президента России

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала представителей Европейского союза (ЕС) не делать заявлений, которые могут быть расценены как вмешательство в выборы президента России.

9 января на заседании ЦИК Элла Памфилова сообщила, что после отказа Центризбиркома допустить до выборов президента Алексея Навального "оперативно откликнулся Госдепартамент и было заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей". Глава ЦИК пояснила, что суть заявления ЕС была в том, что недопуск Навального к выборам "ставит под серьезные сомнения наличие политического плюрализма в России, демократичность предстоящих выборов", - передает ТАСС.

По словам Памфиловой, "ЦИК РФ, которая обладает независимым статусом принятия решений как от исполнительной, так и от законодательной власти страны, надеется, что в дальнейшем представители столь солидной организации, как ЕС, прежде чем выступать с подобными заявлениями, будут более внимательно знакомиться с национальными документами и фактическими обстоятельствами, не опираясь на разного рода сомнительные сообщения, и не допустят действий, которые могли бы трактоваться как вмешательство в избирательную кампанию по выборам президента РФ".