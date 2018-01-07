Кадыров нашел у США «щупальца зла» и призвал Европу дать отпор Америке
7 января 2018, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Рамзан Кадыров раскритиковал милитаристскую политику администрации Соединенных Штатов, которая провоцирует конфликты по всему миру. Соответствующий пост глава Чечни разместил в своем Telegram-канале.
Кадыров написал, что «только за последнее время власти США направили свои щупальца зла по трем фронтам». Это поддержка группировок, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду, признание Иерусалима столицей Израиля и разжигание гражданского противостояния в Иране.
По мнению чеченского лидера, Вашингтону, который сеет на планете хаос, необходимо дать отпор. Кадыров призвал присоединиться к антиамериканскому фронту Европу, которая «не должна трусить».
Ранее сообщалось, что министерство финансов США внесло Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского».