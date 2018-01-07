Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил россиян со светлым праздником Рождества Христова. В рождественскую ночь глава государства присутствовал на службе в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где был крещён его отец, сообщает официальный портал Президента.

В поздравлении Президента в частности говорится:

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа.

С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога.

И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем.

Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия».