Евросоюз планирует взыскивать с Российской Федерации 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд. ВТО поддержала иск против запрета России на свинину из Евросоюза

Как сообщает издание Politico, в 2016 году ВТО постановила, что российский запрет на импорт свинины из ЕС является "неправомерным", понесли серьезные убытки производители ряда стран. Тем самым Россия получила возможность увеличить производство мяса, так как конкуренция с иностранными компаниями на рынке пропала.

Напомним, Россия прекратила поставки на свой рынок свинины с января 2014 года после того, как в Литве и Польше были зафиксированы вспышки африканской чумы у свиней.