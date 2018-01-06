Дональд Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией и ФБР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в «сговоре с ФБР и Россией». Такое заявление глава Белого дома опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Итак, теперь, когда ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией оказались абсолютной ложью, единственный сговор, который существует, — сговор Хиллари Клинтон с ФБР/Россией и лживыми мейнстримными медиа», — написал президент США.

Дональд Трамп заявил, что «фейк ньюз» и «новая лживая книга» также связаны с Клинтон и спецслужбами. Все это он констатировал одним словом — «грустно».

Под «лживой книгой» он имеет в виду вышедшую 5 января книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вулффа. В ней утверждается, что победа на президентских выборах стала абсолютной неожиданностью для Трампа, а его администрация сегодня выглядит как бессистемная и хаотическая организация.

Политические оппоненты Трампа — американские демократы — настаивают на том, что он выиграл выборы осенью 2016 года благодаря поддержке Москвы, которая якобы «срежиссировала кампанию по размещению политической рекламы в социальных сетях», из-за чего в ряды Демократической партии был внесен разлад. Дональд Трамп категорически отрицает это.