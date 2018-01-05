В Киеве бывшему министру здравоохранения Крыма предъявлено обвинение в госизмене

В Киеве сотрудники СБУ задержали Петра Михальчевского - бывшего министра здравоохранения Республики Крым. У экс-чиновника изъяты паспорт гражданина России и служебное удостоверение. В квартире Михальчевского проходил обыск, сообщает также RT.

Между тем, на посту регионального Минздрава Михальчевский работал всего 4 месяца — с марта по июнь 2014 года. За этот период в деятельности ведомства были обнаружены многочисленные нарушения, и министру было предложено оставить занимаемый пост. После этого бывший чиновник уехал на Украину, где и попал в поле зрения спецслужб.

В отношении Михальчевского возбуждено уголовное дело по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «госизмена». Проще говоря, задержанного обвиняют в «непосредственном участии в создании незаконных органов власти» в Крыму после присоединения полуострова к России.