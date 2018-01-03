СБУ предупредила об «охоте» на украинцев в России

Российские специальные службы ведут охоту на украинских граждан на территории России, а их задержание в соседнем государстве носит системный характер. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В СБУ призвали граждан, особенно участников АТО, воздержаться от поездок в Россию, поскольку ФСБ «охотится» на украинцев на российской территории. Служба безопасности Украины предупреждает о системных провокациях российских спецслужб против украинских граждан. По словам председателя СБУ Василия Грицака, задействуются родственные связи, чтобы граждан Украины выманить в Россию.