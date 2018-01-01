В шествии националистов в Киеве участвуют более тысячи человек

Более тысячи сторонников националистической партии "Свобода" вечером традиционно проводят факельное шествие в центре Киева по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Националисты с зажженными факелами следуют по центру Киева. В начале колонны участница акции несет портрет Бандеры. Предполагается, что они дойдут до площади Независимости. Автомобильное движение по ходу движения колонны - на Бульваре Шевченко и улице Крещатик - перекрыто. Полиция сопровождает участников и следит за порядком.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, а также одним из главных инициаторов создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА).