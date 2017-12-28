Порошенко рассказал, когда Украина может снова покупать газ у России

Киев может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область. Видео выступления опубликовано на его странице в Facebook.

«Они стучат: может, возьмёте наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — отметил украинский лидер.

Напомним, сейчас Украина закачивает в хранилища голубое топливо, купленное в Европе. Закупки газа у России Киев прекратил в ноябре 2015 года.