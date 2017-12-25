Опубликовано видео, как МиГ-29 пролетел на экстремально низкой высоте

Сирийский медиацентр Muraselon опубликовал видеозапись полета истребителя МиГ-29 на предельно низкой высоте. На кадрах видно, как самолет пролетает в нескольких десятках метров над землей.

Таким образом сирийский пилот приветствовал своих коллег из правительственных войск страны. Маневр вызвал бурную реакцию сирийцев, которые были восхищены выполнением опасного элемента.

МиГ-29 является советским многоцелевым истребителем четвертого поколения. Правительственные войска в Сирии используют его как истребитель-бомбардировщик для воздушных атак на наземные цели. Машины получили новые российские ракеты "воздух-воздух", помехозащищенные ракеты Р-77, а также корректируемые ракеты и бомбы, предназначенные для высокоточного поражения различных наземных объектов.