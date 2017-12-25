К президентским выборам в Екатеринбурге откроют еще 23 избирательных участка

К 28 декабря на Урале должно быть завершено образование участков в местах временного пребывания избирателей, пишет официальный портал столицы региона. Как сообщили в избирательной комиссии Екатеринбурга, 23 из них будут работать в уральской столице: шесть в Верх-Исетском районе, два — в Железнодорожном, два — в Кировском, четыре — в Ленинском, три — в Октябрьском, четыре — в Орджоникидзевском и два — в Чкаловском районе.

С учетом федерального уровня выборов наряду с больницами и следственными изоляторами вновь создается избирательный участок в здании аэропорта Кольцово.

«Работа временных участков — это возможность реализовать свое избирательное право гражданам, которые 18 марта 2018 года будут находиться вне места своего жительства. Для них предусмотрено также право подать заявление о голосовании по месту нахождения. Так или иначе каждый избиратель сможет лично повлиять на исход президентской кампании», — отметили в горизбиркоме.