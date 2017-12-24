Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление в ходе интервью кипрскому изданию. По словам дипломата, он надеется, что Евросоюз сможет избавиться от "русофобского мышления".

Глава МИД России считает, что ЕС необходимо перестать потакать небольшой группе стран, настроенных категорически против РФ. Эти государства, по его мнению, решают свои проблемы, внедряя в массы антироссийские настроения, передает кипрская газета Simerini.

Лавров подчеркнул, что в последнее время в деловых кругах Европейского союза можно часто услышать слова недовольства санкционной политикой и ее последствиями.

Министр также заявил, что позиция Кипра, который хочет нормализации отношений России и ЕС, является правильной.