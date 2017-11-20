Собчак отказывают в аренде помещений под штаб в регионах

Команде Ксении Собчак в ряде регионов стали отказывать в сдаче помещений в аренду под предвыборные штабы. Об этом сообщила официальный представитель телеведущей Ксения Чудинова.

По ее словам, у Собчак возникли проблемы, в частности, в Твери, Петербурге и Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости.

В Петербурге планировалось снять помещение в доме на набережной Фонтанки, но в день подписания договора один из собственников отказался ставить свою подпись: "чтобы не было проблем".

В Твери владельцы «Гранд отеля «Звезда», которые изначально согласовали проведение встречи с волонтерами, внезапно сообщили, что у них внеплановый ремонт. К другому помещению, снятому для встреч с волонтерами, пришли из управы и пригрозили снять вывеску.

В Ростове-на-Дону также пришел отказ в помещении накануне подписания договора.

Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост главы государства в середине октября.