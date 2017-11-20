Посол Украины не стал комментировать признание задержанного в Минске журналиста
20 ноября 2017, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что не хотел бы комментировать заявление КГБ Белоруссии о признательных показаниях украинского журналиста Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже.
Игорь Кизим отметил, что признание было сделано "в застенках КГБ". Он понятия не имеет, "каким образом признался он там", посла там не было. Дипломат также подтвердил, что Шаройко - бывший военный, работал в министерстве обороны.
Кизим отметил несовпадение названия должности дипломата в версии КГБ. "Они даже не знают, как правильно называется его должность, что говорит о том, что как-то спонтанно было сделано все это дело", — сказал посол, передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин заявил: "Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием". По данным КГБ, украинский шпион был задержан 25 октября с поличным.