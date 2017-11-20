Посол Украины не стал комментировать признание задержанного в Минске журналиста

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что не хотел бы комментировать заявление КГБ Белоруссии о признательных показаниях украинского журналиста Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже. КГБ Беларуси опубликовал признание журналиста в работе на разведку Украины

Игорь Кизим отметил, что признание было сделано "в застенках КГБ". Он понятия не имеет, "каким образом признался он там", посла там не было. Дипломат также подтвердил, что Шаройко - бывший военный, работал в министерстве обороны.

Кизим отметил несовпадение названия должности дипломата в версии КГБ. "Они даже не знают, как правильно называется его должность, что говорит о том, что как-то спонтанно было сделано все это дело", — сказал посол, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин заявил: "Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием". По данным КГБ, украинский шпион был задержан 25 октября с поличным.