Рассекречен провокационный план США для развязывания войны с СССР

Национальный архив США продолжает публикацию документов по делу о расследовании убийства президента страны Джона Кеннеди. В 1962 году правительство Штатов всерьез рассматривало сценарий развязывания войны с СССР.

Из рассекреченных бумаг следует, что с такой идеей в выступал брат президента, генпрокурор США Роберт Кеннеди. Он предлагал приобрести или скопировать советские самолеты, чтобы с их помощью инсценировать атаку на военную базу США или их союзников. Это стало бы поводом для начала войны с СССР, передает ТАСС.

На встрече, на которой обсуждался этот план, присутствовали директор ЦРУ Джона Маккон, советник по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Объединенного комитета начальников штабов Лайман Лемницер.

К счастью, у властей США хватило здравого смысла не устраивать столь масштабную провокацию, которая могла привести к началу Третьей мировой войны.