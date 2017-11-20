ЕС одобрил новую систему контроля въезда в Шенгенскую зону

Совет ЕС одобрил проект директивы о функционировании на территории объединения системы автоматической регистрации въезда-выезда в границах Шенгенской зоны граждан третьих стран, а также полученных ими отказов во въезде.

Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС. В частности, будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.

Как ожидается, новая система улучшит качество пограничного контроля, проводя автоматический расчет разрешенного пребывания въезжающих в Шенгенское пространство. Кроме того, она, как говорится в заявлении Совета Евросоюза, укрепит безопасность и усилит борьбу с терроризмом.

Перед вступлением новых правил в силу их должны подписать Совет ЕС и Европарламент.