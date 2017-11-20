Свердловский губернатор встретился с послом США в России Джоном Хантсманом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял Посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джона Хантсмана, сообщает департамент информполитики губернатора. Во встрече также участвовали представитель министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов и и.о. министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.

В беседе глава региона кратко рассказал американскому дипломату о международных проектах, которые реализуются в Свердловской области, пригласил бизнес США к сотрудничеству и участию в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018», которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

В ответном слове г-н Хантсман высоко оценил значение партнерских отношений на уровне регионов двух стран и предложил в перспективе рассмотреть возможность организации контактов губернаторов российских и американских субъектов.

«Как бывший губернатор могу сказать, что люди реально чувствуют результаты работы, которая идет на региональном уровне. Нам необходимо расширить связи между простыми людьми и бизнесом-сообществом. Могу пообещать от себя поддержать эти инициативы, а также привлечь к сотрудничеству как можно больше компаний», – сказал Посол.

Товарооборот Свердловской области с США за первое полугодие 2017 года составил 554 млн долл. США. Это 2-е место в списке стран-контрагентов региона.