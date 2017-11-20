На этой неделе в Россию с визитом прибудет президент Судана

В четверг, 23 ноября, в Россию с визитом прибудет президент Судана Омар аль-Башир.

Эту информацию сегодня предоставил помощник президента России Юрий Ушаков, который отметил, что данные подтверждаются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что поездка суданского лидера в РФ ожидается в ноябре текущего года. Кроме того, государственный министр иностранных дел страны Атта аль-Маннан Бахейт подчеркивал большой спектр возможностей сотрудничества Судана и России, в частности, в сферах сельского хозяйства и добычи природных ископаемых.