Явлинский призвал провести в Крыму повторный референдум

В Крыму должен пройти повторный референдум о присоединении к Российской Федерации. Такую точку зрения высказал Григорий Явлинский.

Политик в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что мировое сообщество не признало итоги первого плебисцита, прошедшего на полуострове в 2014 году, в результате чего на РФ наложили санкции. По мнению Явлинского, решить данную проблему может проведение в Крыму международной конференции и повторного голосования «в условиях нормального референдума».

Ранее сообщалось, что украинская Верховная Рада внесла вопрос «возвращения Крыма» в законопроект, посвященный восстановлению контроля над Донбассом.