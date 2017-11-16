Кадыров проведет в Чечне проверку и кадровые изменения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил Администрации Главы и Правительства Чечни проанализировать деятельность органов власти - республиканских и муниципальных - и составить отчет по итогам 2017 года.

Чеченский лидер поручил провести оценку деятельности министерств, ведомств, органов местного самоуправления. Как отметил Рамзан Кадыров, важно определить объем и эффективность проделанной работы, выявить недочеты, сообщается на сайте чеченского првительства. "На основе анализа мы примем комплекс соответствующих мер по улучшению их работы", - подчеркнул глава Чечни.