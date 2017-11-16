Встреча Лаврова и министра иностранных дел Ливана состоится 17 ноября

В грядущую пятницу, 17 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров намерен провести в Москве встречу со своим ливанским коллегой Джебраном Басилем.

Дипломат прибудет в столицу РФ с рабочим визитом. Данную информацию уже подтвердила сегодня официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.

В настоящий момент не уточняется, где именно будет проходить встреча Лаврова и Басиля. Также пока нет информации о том, какие темы планируют обсудить в рамках своей беседы главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Ливана.