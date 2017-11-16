С 27 ноября по 1 декабря текущего года парламентская делегация Госдумы может посетить КНДР по линии "группы дружбы".

Возглавит делегацию, как ожидается координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. Политик уже подтвердил, что в делегации будут состоять представители всех фракций, передает в четверг, 16 ноября, ТАСС.

Тайсаев также подчеркнул, что парламентский визит на территорию КНДР в подобном формате состоится впервые за последнюю четверть века.