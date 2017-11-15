Путин пообещал сделать все от него зависящее по обмену пленными ДНР с Украиной

Президент России Владимир Путин пообещал лидеру украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктору Медведчуку сделать все от него зависящее по обмену пленными между ДНР и ЛНР с Украиной.

Путин пообещал, что переговорит с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким по вопросу обмена пленными с Украиной и сделает все от него зависящее, - сообщил телеканал «Россия 24».

Спецпредставитель Киева Виктор Медведчук и Владимир Путин встретились сегодня в Подмосковье, в мужском монастыре. Их встреча состоялась в подмосковной Истре во время посещения президентом РФ Ново-Иерусалимского мужского монастыря.

Путин ранее никогда лично с главам ДНР и ЛНР не встречался.

Бывший глава администрацию президента Украины Леонида Кучмы Медведчук стал спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе в 2014 году . Он курировал обмен пленными